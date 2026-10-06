Столичные спортсмены завоевали 10 медалей на Азиатских играх в Японии

В Японии завершились XX летние Азиатские игры. По итогам крупнейшего спортивного события континента представители Астаны завоевали 10 медалей — 1 золотую, 3 серебряные и 6 бронзовых, передает официальный сайт столичного акимата.

Главную награду соревнований в копилку столицы принес представитель бокса Айбек Оралбай. Капитан национальной сборной стал чемпионом в весовой категории свыше 90 кг.

Три серебряные награды завоевали представители разных видов спорта. Адель Садакбаева стала серебряным призёром в командном ските в стендовой стрельбе, Мерей Кабдуллаев занял второе место в соревнованиях по джиу-джитсу в весовой категории до 85 кг.

Серебряными призёрами Азиады также стали столичные ватерполисты Адиль Балтабекұлы, Душан Маркович, Срджан Вуксанович и Юлиан Вердеш, выступавшие в составе мужской сборной Казахстана.

Представители столицы также завоевали шесть бронзовых наград. Эвелина Костенко поднялась на третью ступень пьедестала в гребле на байдарках в составе экипажа К4 на дистанции 500 метров. Также бронзовым призёром стал Назарбай Саттархан, выступивший в командных соревнованиях по фехтованию на саблях.

В артистическом плавании бронзовую награду в составе смешанной команды завоевали столичные спортсменки Айгерим Курмангалиева, Анна Павлецова, Валерия Столбунова и Жаклин Якимова.

Две бронзовые медали завоевали столичные теннисистки. Юлия Путинцева стала третьей в одиночном разряде, а вместе с Анной Данилиной стала обладательницей бронзы и в парном разряде.

Медальный список представителей столицы дополнили спортсменки по художественной гимнастике. Жасмин Джунусбаева, Кристина Чепульская, Аида Хакимжанова, Айзере Нурмагамбетова и Мадина Мырзабай завоевали бронзовую награду в групповом многоборье.

Азиатские игры — крупнейшие комплексные соревнования континента и один из главных стартов четырёхлетнего спортивного цикла. В составе национальной сборной Казахстана на Играх выступили 75 спортсменов из Астаны в 30 видах спорта.