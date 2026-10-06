В аэропорту Астаны торжественно встретили столичного ватерполиста, обладателя серебряной медали XX летних Азиатских игр Адиля Балтабекулы и тренеров сборной Казахстана, вернувшихся с Азиады, передает официальный сайт городского акимата.

В аэропорту их встречали представители спортивной общественности, СМИ, родные и болельщики.

В финальном матче сборная Казахстана встретилась с хозяевами турнира — командой Японии. Встреча завершилась со счётом 24:7 в пользу японских ватерполистов.

Таким образом, сборная Казахстана стала серебряным призёром XX летних Азиатских игр.

В составе национальной команды честь страны защищали столичные спортсмены Адиль Балтабекулы, Душан Маркович, Срджан Вуксанович и Юлиан Вердеш.

«В первую очередь хочу выразить благодарность тренерскому штабу. Они подготовили нас к соревнованиям, постоянно поддерживали, организовывали учебно-тренировочные сборы и вели команду к результату. На Азиатских играх мы достойно представили страну и завоевали серебряную медаль. Эта награда далась нам непросто. Она стала результатом долгой и упорной подготовки», — отметил игрок сборной Казахстана Адиль Балтабекулы.

Путь сборной Казахстана на турнире:

Казахстан — Япония — 11:19;

Казахстан — Гонконг — 29:15;

Казахстан — Таиланд — 21:6;

Казахстан — Южная Корея — 18:14;

Казахстан — Китай — 11:10;

Казахстан — Япония — 7:24.