В Астане продолжается городской конкурс по профилактике наркомании

В Астане продолжается городской конкурс «Новый взгляд против наркотиков», посвященный вопросам профилактики наркомании. К участию принимаются работы, раскрывающие тему профилактики наркомании в современном и креативном формате, передает официальный сайт акимата столицы.

Принять участие в конкурсе может любой житель города Астаны в возрасте от 14 лет. Участники могут соревноваться индивидуально или в составе творческого коллектива. Наличие профессионального опыта не требуется.

Конкурс проводится по двум номинациям:

В номинации «Лучшая социальная идея/проект» можно представить социальную идею, акцию, проект или цифровое решение, направленное на профилактику наркопотребления.

В номинации «Лучший креативный медиаконтент» принимаются видеоролики в формате Reels, TikTok, Shorts, социальные плакаты, баннеры, инфографика и анимационные работы. В этой номинации также допускается использование инструментов искусственного интеллекта.

Победителям в каждой номинации вручат:

1-е место — 100 тысяч тенге;

2-е место — 50 тысяч тенге;

3-е место — памятный приз.

Прием работ стартовал 22 сентября и завершится 20 октября в 23:59 по времени Астаны.

Для участия в конкурсе кандидату необходимо выбрать номинацию, заполнить заявку и подготовить свою работу. Готовые материалы отправляются на электронную почту sotskz@mail.ru.

В теме электронного письма должна быть указана пометка: «ЗАЯВКА НА КОНКУРС: ФИО УЧАСТНИКА».

Дополнительную информацию об участии в конкурсе и его условиях можно получить по телефону +7 707 746 4760.