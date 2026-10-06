В Астане проходит конкурс «Медиа против наркотиков», направленный на информирование по вопросам безопасности в интернете, профилактики наркомании и защиты молодежи от цифровых угроз, передает официальный сайт акимата столицы.

В конкурсе могут принять участие журналисты средств массовой информации и интернет-изданий, блогеры, авторы цифрового контента, редакции, медиакоманды и творческие объединения. Участие осуществляется как индивидуально, так и в командном формате.

Конкурс проводится по двум номинациям:

В номинации «Лучший сюжет» принимаются статьи, интервью, журналистские расследования, репортажи, авторские колонки, теле- и радиосюжеты, подкасты и другие журналистские материалы.

В номинации «Лучший социальный видеоролик» представляются социальные и анимационные видеоролики в формате Reels, TikTok, Shorts. Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минут.

В материалах могут быть охвачены вопросы распространения наркотиков через интернет, интернет-мошенничества и цифровых угроз, безопасности в социальных сетях, защиты детей и молодежи в цифровой среде, кибербуллинга, защиты персональных данных, медиаграмотности и ответственного поведения в интернете.

Победителям в каждой номинации вручат:

1-е место — 100 тысяч тенге;

2-е место — 50 тысяч тенге;

3-е место — ценный приз.

Остальным участникам будут вручены именные электронные сертификаты.

Заявки принимаются с 22 сентября по 20 октября. Прием документов завершится 20 октября в 23:59 по времени Астаны.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить материал в соответствии с требованиями и заполнить заявку. Готовую работу или ссылку на материал следует отправить на электронную почту sotskz@mail.ru.

В теме электронного письма должна быть указана пометка: «ЗАЯВКА НА КОНКУРС: ФИО УЧАСТНИКА».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону +7 707 746 4760 или по электронной почте sotskz@mail.ru.