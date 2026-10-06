В Астане проходит конкурс волонтерских проектов, направленных на профилактику наркомании

В Астане проходит конкурс волонтерских проектов и социальных инициатив «Волонтеры против наркотиков», направленный на профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни среди молодежи, передает официальный сайт акимата столицы.

В конкурсе могут принять участие активные волонтеры, лидеры волонтерских отрядов и жители города, желающие предложить социальные проекты в сфере профилактики наркозависимости и снижения распространения психоактивных веществ.

Участники могут подать заявку как индивидуальные авторы либо в составе волонтерской группы или отряда. В конкурсе принимают участие жители города Астаны в возрасте от 14 лет. Для участников в возрасте от 14 до 18 лет требуется письменное согласие законного представителя.

В проектном предложении необходимо указать его название, актуальность и обоснование решаемой проблемы, целевую аудиторию, механизм и этапы реализации. Кроме того, должны быть включены ожидаемые результаты, измеримые показатели и ресурсы, необходимые для реализации проекта.

В качестве целевой аудитории проекта могут рассматриваться школьники, студенты и группы риска. Для оценки эффективности должны быть представлены такие конкретные параметры, как охват проекта, количество проведенных лекций, количество удаленных граффити-ссылок.

Призовой фонд конкурса:

1-е место — 150 тысяч тенге;

2-е место — 100 тысяч тенге;

3-е место — 50 тысяч тенге.

Остальным участникам будут вручены именные электронные сертификаты.

Заявки принимаются с 22 сентября по 20 октября. Прием документов завершится 20 октября в 23:59 по времени Астаны.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить проектное предложение в формате А4, объемом до 7 страниц, шрифтом Arial 12, с межстрочным интервалом 1,15. Проект в формате Word или PDF вместе с заявкой и копиями необходимых документов отправляется на электронную почту sotskz@mail.ru.

В теме электронного письма должна быть указана пометка: «ЗАЯВКА НА ВОЛОНТЕРСКИЙ КОНКУРС: ФИО УЧАСТНИКА (или НАЗВАНИЕ ОТРЯДА/ГРУППЫ)».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону +7 707 746 4760 или по электронной почте sotskz@mail.ru.