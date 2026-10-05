На полях международного форума AI & Digital Bridge 2026 АО «Astana Innovations» заключило два соглашения по стратегически важным для столицы направлениям — цифровому здравоохранению и кибербезопасности. Партнерства предусматривают внедрение новых технологий, запуск совместных проектов и привлечение международной экспертизы, передает официальный сайт городского акимата.

Одним из направлений стало сотрудничество с Digital Med 365 Limited в сфере цифровизации здравоохранения. Стороны договорились развивать совместную работу по применению искусственного интеллекта для анализа медицинской информации, использованию биометрических технологий, интеграции информационных систем, а также запуску пилотных проектов.

Астана уже имеет практический опыт внедрения цифровых решений в здравоохранении. В столице военно-врачебная комиссия переведена в цифровой формат, а в трех инсультных центрах применяется Cerebra AI, которая помогает врачам оперативно анализировать медицинские изображения и выявлять признаки острого инсульта. Новое партнерство позволит расширить применение цифровых технологий и прорабатывать новые решения для городской системы здравоохранения.

Второе соглашение направлено на развитие кибербезопасности. Astana Innovations, Центр анализа и расследования кибератак и Astana Tourism объединят усилия для дальнейшего развития международной конференции KazHackStan.

Сотрудничество предусматривает повышение международного статуса конференции, привлечение зарубежных экспертов и представителей индустрии, развитие образовательных инициатив и профессионального сообщества в сфере информационной безопасности. Отдельным направлением станет проработка возможности проведения в Астане International Cybersecurity Olympiad 2030.

«Астана уже имеет практические результаты в обоих направлениях. Цифровые и AI-решения применяются в системе здравоохранения, а KazHackStan в этом году стал международной площадкой для профессионального сообщества в сфере кибербезопасности. Следующий шаг — масштабировать успешные решения, усиливать партнерства и запускать новые проекты с конкретным эффектом для города», — отметил председатель правления АО «Astana Innovations» Гизат Амиргали.

Всего на полях форума AI & Digital Bridge 2026 было достигнуто более 60 новых договоренностей по различным направлениям технологического развития.