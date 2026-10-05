85 заявок из 11 стран: в Астане определили победителей международного конкурса вокалистов
В Астане в начале октября прошло одно из знаковых событий в сфере академического вокального искусства — II Международный конкурс вокалистов Нуржамал Усенбаевой, передает официальный сайт акимата столицы.
1 октября состоялась торжественная церемония открытия конкурса, на которой члены жюри во главе с его председателем — Народной артисткой Республики Казахстан Нуржамал Усенбаевой — исполнили шедевры мировой оперной классики. С приветственным словом выступили депутат Курултая РК Ерлан Саиров, представители Министерства культуры и информации РК, а также Народная артистка Казахстана Хорлан Калиламбекова.
В конкурсе приняли участие профессиональные вокалисты в возрасте от 20 до 35 лет всех типов голосов, представляющие различные страны мира.
Цель конкурса - продвижение отечественной культуры в международном пространстве, сохранение, развитие и преумножение традиций национальной вокальной школы.
Основные задачи конкурса - выявление и поддержка одарённых молодых певцов, открытие новых имён, совершенствование исполнительского мастерства, обогащение национальной вокальной школы передовым международным опытом, популяризация творческого наследия казахстанских композиторов и укрепление международных творческих связей.
Конкурс стал важной стартовой площадкой для молодых исполнителей. Для его лауреатов открылись новые профессиональные перспективы, возможности сотрудничества с музыкальными театрами и концертными организациями, а также дальнейшего творческого роста.
Жюри конкурса представлено выдающимися музыкантами, педагогами, дирижёрами и солистами ведущих музыкальных театров мира.
Приём заявок на конкурс завершился 5 сентября 2026 года. На отборочный тур поступило 85 заявок из 11 стран мира: Казахстана, Узбекистана, России, Монголии, Китая, Германии, США, Италии, Литвы, Кыргызстана и Турции. По итогам отбора к участию в первом туре допущены 30 вокалистов.
Конкурсные прослушивания прошли в Камерном и Концертном залах Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева. В рамках конкурса также состоялись мастер-классы членов жюри.
Особенностью конкурса стало участие в финальном туре Симфонического оркестра Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева под управлением Народного артиста Казахстана, художественного руководителя и главного дирижёра оркестра Абзала Мухитдина.
II Международный конкурс вокального искусства Нуржамал Усенбаевой завершился 4 октября гала-концертом лауреатов и членов жюри.
Дипломами финалистов награждены:
Myagmarsuren Khurelbaatar (Монголия);
Атахан Айбек уулу (Кыргызстан);
Перл Вейнман (США);
Jambaljav Khishigbat (Монголия).
Специальный денежный приз Международной ассоциации «Мир через культуру» получили:
Вероника Мешкова (Россия);
Перл Вейнман (США);
Myagmarsuren Khurelbaatar (Монголия);
Атахан Айбек уулу (Кыргызстан).
Специального приза от членов международного жюри удостоены:
1. Pehlivanian Professional Opera Academy
Максат Саматов (Казахстан);
Динмухамед Кошкинбаев (Казахстан);
Талгат Аллабиринов (Казахстан);
Аяжан Куанышалиева (Казахстан);
Jambaljav Khishigbat (Монголия);
Данияр Тулегенов (Казахстан);
2. Специальные призы Ши Хэна (Opera CenterShanghai, Китай)
Isabelle Luisa Nahrstedt (Германия) - роль Джульетты и участие в концертах в Шанхае и Ханчжоу;
Вероника Мешкова (Россия) - роль Маргариты в опере «Фауст» (сезон 2027 года);
3. Специальный приз Дейвидаса Стапонкуса (Литва)
Isabelle Luisa Nahrstedt (Германия) - участие в XVII Международном фестивале St. James;
4. Специальный приз Джанни Леччезе (Италия)
Аяжан Куанышалиева (Казахстан) - партия Мюзетты в опере «Богема» и участие в международном фестивале Oltre Lirica Music Festival (Италия, сезон 2027 года).
Особый подарок одному из участников конкурса подготовил известный казахстанский художник, Заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс» III степени, почетный гражданин города Алматы Алпысбай Казгулов. Художник учредил специальный авторский приз - свою картину, которая была вручена Аяжан Куанышалиевой (Казахстан).
Обладателями III премии стали:
Талгат Аллабиринов (Казахстан)
Изабель Луиза Нарштедт (Германия)
Эдгарас Давидовичюс (Литва)
Обладателями II премии стали:
Чжао Юэхань (Китай);
Анатолий Бадаев (Россия);
Munkhtuvshin Khorolgarav (Монголия).
Обладателем I премии стал Динмухамед Кошкинбаев(Казахстан).
Гран-при конкурса присуждено Максату Саматову(Казахстан).
Денежный приз за Гран-при конкурса составил 5 000 000 тенге.