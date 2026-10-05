85 заявок из 11 стран: в Астане определили победителей международного конкурса вокалистов

В Астане в начале октября прошло одно из знаковых событий в сфере академического вокального искусства — II Международный конкурс вокалистов Нуржамал Усенбаевой, передает официальный сайт акимата столицы.

1 октября состоялась торжественная церемония открытия конкурса, на которой члены жюри во главе с его председателем — Народной артисткой Республики Казахстан Нуржамал Усенбаевой — исполнили шедевры мировой оперной классики. С приветственным словом выступили депутат Курултая РК Ерлан Саиров, представители Министерства культуры и информации РК, а также Народная артистка Казахстана Хорлан Калиламбекова.

В конкурсе приняли участие профессиональные вокалисты в возрасте от 20 до 35 лет всех типов голосов, представляющие различные страны мира.

Цель конкурса - продвижение отечественной культуры в международном пространстве, сохранение, развитие и преумножение традиций национальной вокальной школы.

Основные задачи конкурса - выявление и поддержка одарённых молодых певцов, открытие новых имён, совершенствование исполнительского мастерства, обогащение национальной вокальной школы передовым международным опытом, популяризация творческого наследия казахстанских композиторов и укрепление международных творческих связей.

Конкурс стал важной стартовой площадкой для молодых исполнителей. Для его лауреатов открылись новые профессиональные перспективы, возможности сотрудничества с музыкальными театрами и концертными организациями, а также дальнейшего творческого роста.

Жюри конкурса представлено выдающимися музыкантами, педагогами, дирижёрами и солистами ведущих музыкальных театров мира.

Приём заявок на конкурс завершился 5 сентября 2026 года. На отборочный тур поступило 85 заявок из 11 стран мира: Казахстана, Узбекистана, России, Монголии, Китая, Германии, США, Италии, Литвы, Кыргызстана и Турции. По итогам отбора к участию в первом туре допущены 30 вокалистов.

Конкурсные прослушивания прошли в Камерном и Концертном залах Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева. В рамках конкурса также состоялись мастер-классы членов жюри.

Особенностью конкурса стало участие в финальном туре Симфонического оркестра Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева под управлением Народного артиста Казахстана, художественного руководителя и главного дирижёра оркестра Абзала Мухитдина.

II Международный конкурс вокального искусства Нуржамал Усенбаевой завершился 4 октября гала-концертом лауреатов и членов жюри.

Дипломами финалистов награждены:

Myagmarsuren Khurelbaatar (Монголия);

Атахан Айбек уулу (Кыргызстан);

Перл Вейнман (США);

Jambaljav Khishigbat (Монголия).

Специальный денежный приз Международной ассоциации «Мир через культуру» получили:

Вероника Мешкова (Россия);

Перл Вейнман (США);

Myagmarsuren Khurelbaatar (Монголия);

Атахан Айбек уулу (Кыргызстан).

Специального приза от членов международного жюри удостоены:

1. Pehlivanian Professional Opera Academy

Максат Саматов (Казахстан);

Динмухамед Кошкинбаев (Казахстан);

Талгат Аллабиринов (Казахстан);

Аяжан Куанышалиева (Казахстан);

Jambaljav Khishigbat (Монголия);

Данияр Тулегенов (Казахстан);

2. Специальные призы Ши Хэна (Opera CenterShanghai, Китай)

Isabelle Luisa Nahrstedt (Германия) - роль Джульетты и участие в концертах в Шанхае и Ханчжоу;

Вероника Мешкова (Россия) - роль Маргариты в опере «Фауст» (сезон 2027 года);

3. Специальный приз Дейвидаса Стапонкуса (Литва)

Isabelle Luisa Nahrstedt (Германия) - участие в XVII Международном фестивале St. James;

4. Специальный приз Джанни Леччезе (Италия)

Аяжан Куанышалиева (Казахстан) - партия Мюзетты в опере «Богема» и участие в международном фестивале Oltre Lirica Music Festival (Италия, сезон 2027 года).

Особый подарок одному из участников конкурса подготовил известный казахстанский художник, Заслуженный деятель Казахстана, кавалер орденов «Парасат» и «Барыс» III степени, почетный гражданин города Алматы Алпысбай Казгулов. Художник учредил специальный авторский приз - свою картину, которая была вручена Аяжан Куанышалиевой (Казахстан).

Обладателями III премии стали:

Талгат Аллабиринов (Казахстан)

Изабель Луиза Нарштедт (Германия)

Эдгарас Давидовичюс (Литва)

Обладателями II премии стали:

Чжао Юэхань (Китай);

Анатолий Бадаев (Россия);

Munkhtuvshin Khorolgarav (Монголия).

Обладателем I премии стал Динмухамед Кошкинбаев(Казахстан).

Гран-при конкурса присуждено Максату Саматову(Казахстан).

Денежный приз за Гран-при конкурса составил 5 000 000 тенге.