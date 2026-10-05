24 столичных спортсмена представят Казахстан на V Азиатских Пара играх

С 18 по 24 октября 2026 года в японской префектуре Айти и городе Нагоя пройдут V Азиатские Пара игры — одно из крупнейших международных соревнований среди параспортсменов континента. В составе национальной сборной Казахстана на соревнованиях выступят 24 спортсмена из Астаны, передает официальный сайт столичного акимата.

В программу Азиатских Пара игр включены 18 видов спорта, в которых планируется разыграть 502 комплекта медалей. Столичные спортсмены представят страну в восьми видах спорта и поборются за награды в индивидуальных и командных соревнованиях.

В пара легкой атлетике выступят Айсулу Сулейменова и Дастан Ордабай. Айсулу Сулейменова выйдет на старт дистанций 100 и 200 метров, Дастан Ордабай — 400 и 1500 метров.

В соревнованиях по пара плаванию примут участие Сиязбек Далиев, Али Турганбек и Бекасыл Касымбек. В пара настольном теннисе в составе национальной сборной выступят Александра Степанова, Алтынай Ержанкызы, Балзия Таш и Антонина Рогова.

Сразу шесть столичных спортсменов представят страну в пара пулевой стрельбе. В стрельбе из пистолета за награды поборются Севда Алиева, Никита Ермаков, Александр Пасхалиди и Айсулу Мукашбекова, в стрельбе из винтовки — Айгерим Тулегенова и Ардак Оторбаев.

В пара велоспорте выступят Ринат Марденов и Берик Картбай. В соревнованиях по пара дзюдо на татами выйдут Ергали Шамей, Бауыржан Арыстанбеков и Асылан Нурдаулетов.

В бочча Астану представят Итиана Шингисханова и Ерхат Алмат, которые выступят в спортивных классах BC2 и BC1 соответственно. В волейболе сидя в состав сборной Казахстана вошли столичные спортсмены Алмат Оспанов и Берик Измаганбетов.

В настоящее время спортсмены продолжают учебно-тренировочные сборы в составе национальной команды. В рамках подготовки особое внимание уделяется контролю функционального состояния атлетов, медицинскому сопровождению и повышению соревновательного опыта. Спортсмены обеспечены необходимым спортивным инвентарем и оборудованием.

Отметим, что на IV Азиатских Пара играх, прошедших в 2023 году в китайском Ханчжоу, Астану представляли 10 спортсменов в четырех видах спорта. По итогам соревнований столичные атлеты завоевали пять медалей — две золотые, одну серебряную и две бронзовые.