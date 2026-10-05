В районе Алматы появился новый мурал

Городское пространство столичного района Алматы продолжает преображаться. На фасаде дома №2 по улице Г. Мусрепова появился мурал под названием «Сон», передает официальный сайт акимата Астаны.

Масштабная работа стала примером того, как искусство может преобразить привычное городское пространство, придать ему особую атмосферу и индивидуальность. Арт-объект дополнил архитектурный облик здания и сделал улицу более выразительной.

Мурал уже привлекает внимание жителей и гостей района, став заметной частью городского пространства и новой точкой притяжения.