В Астане после капитального ремонта обновилась пожарная часть №8

В здании пожарной части №8 в столичном районе Байконыр прошел капитальный ремонт, в ходе которого для спасателей были созданы комфортные условия несения службы. В процессе модернизации обновили гараж, инженерные сети и объекты для обслуживания специальной техники, а на территории части оборудовали спортивную зону и площадки для отдыха. Сейчас здесь на боевом дежурстве находятся четыре спецавтомобиля, передает официальный сайт акимата столицы.

Пожарная часть №8 обеспечивает пожарную безопасность в столичном районе Байконыр. В ходе капитального ремонта здание было полностью модернизировано, а гараж для пожарных автомобилей переоборудован. Обновлены инженерные сети, проведено благоустройство прилегающей территории. Также установлен моечный бокс для обслуживания спецтехники.

Особое внимание уделили не только служебным, но и бытовым условиям для спасателей. На территории части оборудовали современные воркаут- и футбольные площадки, обновили зоны отдыха. Вокруг высадили деревья и цветы, создав условия для отдыха сотрудников и совершенствования их физической подготовки. Личный состав также обеспечили новой специальной формой. Главный рабочий инструмент подразделения — это, безусловно, пожарная техника. Сейчас здесь насчитывается четыре спецавтомобиля. В их числе, помимо высотной техники (автолестниц), имеются машины на базе КамАЗ и «Урал». Каждая из них адаптирована для оперативного прибытия к месту возгорания и выполнения необходимых работ в различных условиях.

Командир отделения Айдын Базарбекулы отмечает, что эта служба для него не просто работа, а большая честь.

«Я нахожусь на этой службе с апреля 2009 года. За эти годы мы прошли через множество испытаний. Главное для спасателя — помогать людям. Особенно осталась в памяти наша работа во время пожаров в Костанайской области в 2022 году. Тогда мы лично услышали слова благодарности от жителей и почувствовали их признательность. Такие моменты вновь дают понять, насколько важна наша работа. В ходе службы мы часто получаем благодарность от населения. Для нас это большая ответственность и гордость», — говорит командир отделения.

Обновленное здание, современная техника и созданные комфортные условия — все это направлено на достижение одной цели: повышение боевой готовности спасателей и спасение человеческих жизней при чрезвычайных ситуациях.