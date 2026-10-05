Аким Астаны поздравил педагогов с Днём учителя

Аким Астаны Женис Касымбек поздравил педагогическое сообщество с профессиональным праздником, передает официальный сайт акимата столицы.

«Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! Поздравляю вас с Днём учителя!

Быть учителем – значит видеть способности каждого ребёнка, помогать ему поверить в себя и открывать перед ним новые возможности. За успехами наших детей стоят ваши знания, терпение и ежедневный труд.

Педагог – ключевая фигура системы образования. Сегодня в столице трудятся более 29 тысяч педагогов, свыше 20 тысяч из них – в школах. Именно от вашего профессионализма во многом зависят качество образования и будущее нашей столицы.

По поручению Главы государства в столице реализовали нацпроект «Комфортная школа», продолжаем создавать условия для поддержки педагогов и развития кадрового потенциала. К примеру, за полтора года около 12 тысяч учителей прошли курсы повышения квалификации.

Особенно радует, что профессию учителя выбирает молодёжь. В вузах города около 5 тысяч студентов обучаются по педагогическим специальностям. В этом году 500 молодых специалистов начали работать в школах столицы.

С праздником! Спасибо вам за преданность профессии, мудрость и заботу о подрастающем поколении», - написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.