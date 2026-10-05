«Закон и порядок»: как распознавать мошеннические схемы, рассказали столичным медикам

В рамках нарратива «Закон и порядок»сотрудники столичного Департамента экономических расследований провели очередную информационно-разъяснительную встречу с медицинскими работниками Многопрофильной городской больницы № 3 акимата города Астаны.

Мероприятие было направлено на повышение финансовой грамотности и формирование навыков безопасного поведения при принятии финансовых решений, передает официальный сайт городского акимата.

Основной темой встречи стала профилактика вовлечения граждан в деятельность финансовых пирамид. Участникам рассказали об основных признаках мошеннических схем, принципах работы финансовых пирамид, распространённых способах привлечения денежных средств, а также о рисках, связанных с обещаниями высокой и гарантированной доходности.

Особое внимание было уделено практическим рекомендациям, позволяющим своевременно распознать потенциально опасные предложения, проверить информацию об организации и не передавать денежные средства и персональные данные сомнительным лицам.

В ходе встречи медицинские работники получили ответы на интересующие вопросы и смогли обсудить реальные риски, связанные с участием в незаконных финансовых схемах.

Департамент экономических расследований по городу Астана продолжает работу по повышению финансовой грамотности населения и предупреждению экономических правонарушений, уделяя особое внимание информационно-разъяснительной работе с различными категориями граждан.

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