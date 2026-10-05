Серебряного призера Азиатских игр Мерея Кабдуллаева тепло встретили в столичном аэропорту

В международном аэропорту Астаны торжественно встретили столичного спортсмена Мерея Кабдуллаева, завоевавшего серебряную медаль по джиу-джитсу на XX летних Азиатских играх в Японии, передает официальный сайт городского акимата.

Поздравить спортсмена и его тренера Арманжана Рузахунова пришли родственники, друзья и представители спортивной сферы. Песнями под домбру и шашу их угощали баурсаками и кумысом.

Мерей Кабдуллаев поблагодарил всех, кто поддерживал его во время соревнований, и посвятил им свою медаль.

«Мне постоянно писали, за меня переживали. Я чувствовал эту поддержку. Конечно, все хотели золота, но я считаю, что выложился на все 100%. Схватки были непростыми, соперники – тоже. На Азиаду простые не попадают», – рассказал спортсмен.

На Играх в Японии Мерей выступал в весовой категории до 85 кг. На пути к финалу он обошел Батбаяра Батсуха из Монголии, Осаму Набаса из Иордании и Абдурахмана Муртазалиева из Кыргызстана. В решающей схватке казахстанец уступил представителю Саудовской Аравии Абдуллаху Таригу Наде.

По мнению Мерея, на результате финала могло сказаться волнение. С победителем Азиады он встречался и раньше.

«Тогда мы боролись почти на равных. Думаю, в этот раз немного повлияло волнение. Мы будем над этим работать», – сказал он. Для Кабдуллаева это первый год выступлений во взрослом дивизионе. По словам спортсмена, в 2025 году он выиграл чемпионаты мира и Азии среди молодёжи, после чего перешёл во взрослую категорию. Уже в новом дивизионе он дошёл до финала чемпионата Азии, а затем и Азиатских игр.

Тренер Арманжан Рузахунов отметил, что команда готовилась к Азиаде в несколько этапов и ставила задачу выйти в финал.

«Мерей только перешёл из молодёжной категории во взрослую и уже показал такой результат. Конечно, мы ждали золота, но он выжал из себя всё, что мог. Думаю, это только начало нашего пути, впереди у нас большие победы», – сказал тренер.

Сейчас спортсмену предстоит восстановление. После этого команда начнёт подготовку к новому сезону.