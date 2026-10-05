От теории к производству: в Астане студенты колледжей набираются опыта на предприятиях

В Астане студенты Технологического колледжа посетили производственные объекты и ознакомились с работой предприятий. Мероприятие было организовано городским Центром развития инвестиций «Astana Invest» в рамках развития дуальной системы обучения. Студенты первого курса посетили ТОО «ПИК «ASTANA Ютария ltd» и швейную фабрику QAZAQSTAN APPAREL, где ознакомились с производственными процессами, условиями труда и работой специалистов, передает официальный сайт акимата столицы.

В ходе экскурсии студенты увидели, как теоретические знания, получаемые в колледже, применяются на производстве. Кроме того, они ознакомились с работой современного швейного оборудования и получили ответы на вопросы, касающиеся их будущей профессии.

По словам заместителя председателя городского Центра развития инвестиций «Astana Invest» Сабита Мухамеджанулы, подготовка квалифицированных кадров — это важная часть инвестиционного развития города.

«Astana Invest рассматривает развитие кадрового потенциала как важнейшую составляющую инвестиционного развития города. Сегодня для инвесторов важно не только наличие необходимой инфраструктуры и благоприятных условий, но и доступность квалифицированных специалистов. В связи с этим мы способствуем развитию взаимодействия между инвесторами, производственными предприятиями и организациями технического и профессионального образования», — сказал он.

По его словам, такой подход позволяет готовить специалистов с учетом потребностей бизнеса, а студентам — осваивать практические навыки непосредственно на предприятиях.

Мастер производственного обучения Галина Анатольевна отметила, что дуальная система обучения дает студентам возможность на раннем этапе увидеть свое будущее рабочее место. По её словам, ранее ряд выпускников, обучавшихся в колледже, прошли производственную практику и впоследствии трудоустроились на эти предприятия. Например, выпускница колледжа Милана Рогак благодаря интересу к швейному производству успешно работает в этой сфере.

«Мне очень интересно швейное производство. Я рада, что выбрала эту профессию. Сейчас я, можно сказать, живу этим делом, так как эта сфера мне очень нравится», — рассказала Милана Рогак.

В свою очередь директор швейной фабрики QAZAQSTAN APPAREL Ислям Дюсембин заявил, что предприятие готово принимать молодежь на производственную практику. По его словам, студенты проходят практику на фабрике и выполняют реальные производственные задачи вместе со швеями. В процессе работы их деятельность контролируют и направляют специалисты предприятия. Кроме того, студенты могут получать оплату в зависимости от выполненной работы.

«Мы всегда открыты для молодежи. Студенты приходят к нам, работают за швейными машинами и развивают свои профессиональные навыки. Для них это отличная возможность увидеть производство изнутри еще до окончания учебы», — отметил руководитель предприятия.