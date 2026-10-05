Кредитное жилье для очередников: 562 квартиры распределят в Астане
В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы в ближайшее время в столице стартует прием заявлений на выдачу кредитного жилья для очередников, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на Управление жилья и жилищной инспекции города.
Всего будут распределены 562 квартиры домов 36, 36/1, 36/2, 36/3 по улице А91.
В том числе: 1-комнатные – 166;
2-комнатные – 276;
3-комнатные – 80;
4-комнатные – 40.
Квартиры реализуются в чистовой отделке.
Стоимость одного квадратного метра – 332 916 тенге.
Процентная ставка – 5% (ГЭСВ – от 5,2% до 5,8%), первоначальный взнос – от 10%.
Приём заявлений будет осуществляться через личный кабинет на сайте Baspana Market.