Кредитное жилье для очередников: 562 квартиры распределят в Астане

В рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы в ближайшее время в столице стартует прием заявлений на выдачу кредитного жилья для очередников, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на Управление жилья и жилищной инспекции города.

Всего будут распределены 562 квартиры домов 36, 36/1, 36/2, 36/3 по улице А91.

В том числе: 1-комнатные – 166;

2-комнатные – 276;

3-комнатные – 80;

4-комнатные – 40.

Квартиры реализуются в чистовой отделке.

Стоимость одного квадратного метра – 332 916 тенге.

Процентная ставка – 5% (ГЭСВ – от 5,2% до 5,8%), первоначальный взнос – от 10%.

Приём заявлений будет осуществляться через личный кабинет на сайте Baspana Market.