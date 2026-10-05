Болельщики с особым почетом встретили чемпиона Азиатских игр Айбека Оралбая в Астане

В столичном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева прошла церемония встречи чемпиона ХХ летних Азиатских игр в Японии Айбека Оралбая, передает официальный сайт акимата Астаны.

Капитана национальной сборной по боксу Айбека Оралбая и главного тренера Нуржана Насанова встретили руководитель Управления физической культуры и спорта города Василий Левит, а также друзья и болельщики.

«Спустя 12 лет мы с Тореханом Сабырханом поставили точку в этом перерыве и радуем казахский народ золотыми наградами. Ответственность большая, и давление высокое. На эту победу огромное влияние оказала поддержка тренера, федерации, Управления спорта и болельщиков. Поскольку это был главный старт 2026 года, мы с начала года специально готовились на учебно-тренировочных сборах. В качестве главного соперника можно назвать Жахонгира Зокирова в финале. Ведь после финала чемпионата мира 2025 года у него был свой план взять реванш. Но благодаря тактике, выстроенной моими тренерами, я в очередной раз записал победу на свой счет. Теперь верю, что и на предстоящих крупных стартах буду продолжать высоко поднимать наш флаг», – сказал Айбек Оралбай.

На летних Азиатских играх по боксу, прошедших в Японии с 21 сентября по 2 октября с участием спортсменов из 33 стран, наши земляки завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали, заняв 3-е место в общем зачете.

«Поединок Айбека стал заключительным боем финала на Азиатских играх. Для нас было очень важно не упустить волю к победе, честь и дух казахов. Так как соперник был левшой, мы готовились особенно. Мы очень рады, потому что именно Айбек Оралбай сумел поставить яркую точку на летних Азиатских играх. Наша благодарность поддерживавшим нас людям безгранична», – сказал личный тренер Айбека Оралбая Аскар Еркебаев.

Стоит отметить, что Айбек Оралбай, окончательно перешедший в супертяжелый вес после Олимпиады 2024 года в Париже, за три года успел победить на чемпионате Азии, чемпионате мира и летних Азиатских играх. На протяжении 21 поединка он остается непобежденным.