День учителя: в Астане прошел турнир по волейболу среди школьных педагогов

В столичном спортивном комплексе Abyroy в честь Дня учителя прошел турнир по волейболу среди школьных педагогов, прошедших отбор из 6 районов столицы, передает официальный сайт акимата города.

В турнире принимают участие команды, прошедшие районные отборочные этапы: школа-лицей №27, средняя школа №45, средняя школа №49, школа-лицей №63, школа-гимназия №68, школа-лицей №84, школа-гимназия №86, средняя школа №99, средняя школа №105, школа BINOM района Сарайшык, общеобразовательная школа №114 и общеобразовательная школа №115.

«Это мероприятие — турнир по волейболу, посвященный Дню учителя. Он проводится на регулярной основе уже на протяжении 5 лет. Главная особенность заключается в том, что на начальном этапе внутри каждого района проходят отборочные соревнования, и по две лучшие команды от района выходят в финальную стадию. Всего на отборочном этапе свои силы попробовали около 50 школ города. Если сравнивать с ситуацией прошлых лет, можно отчетливо заметить, что популярность волейбола среди учителей заметно выросла», — рассказал судья национальной категории и организатор соревнований Даулет Хамзин.