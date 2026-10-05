С 1 января текущего года в Казахстане применяется новый порядок представления налоговой отчетности. Согласно нормам Налогового кодекса, по истечении установленного срока сдачи информационная система налогового органа автоматически формирует отчетность с нулевыми показателями за соответствующий налоговый период, передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на Департамент государственных доходов по городу Астане.

В связи с этим налогоплательщикам необходимо заранее определить формы налоговой отчетности (ФНО), подлежащие представлению, в веб-приложении «Кабинет налогоплательщика».

Алгоритм действий:

Войти в веб-приложение «Кабинет налогоплательщика» (СОНО);

Перейти в раздел «Представляемые ФНО»;

Добавить необходимые формы налоговой отчетности в соответствии с применяемым налоговым режимом и видом деятельности;

Указать «год и налоговый период», начиная с которого осуществляется сдача по каждой ФНО;

Сохранить введенные данные.

При этом автоматическое формирование отчетности с нулевыми показателями не освобождает налогоплательщика от обязанности отражать фактические налоговые обязательства.

Если после автоматического формирования отчетности у налогоплательщика фактически были зарегистрированы объекты налогообложения, которые должны быть отражены в отчетности, он обязан сдать дополнительную налоговую отчетность за соответствующий налоговый период.

Данный порядок не распространяется на представление налоговой отчетности физическими лицами по деятельности, не связанной с индивидуальным предпринимательством.

Таким образом, автоматическое формирование отчетности с нулевыми показателями направлено на упрощение налогового администрирования и снижение административной нагрузки на налогоплательщиков.