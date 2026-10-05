Цифровые сервисы и AI-решения Астаны представили на AI & Digital Bridge 2026

В Астане завершился один из крупнейших технологических форумов региона – AI & Digital Bridge 2026. На стенде столицы Astana Innovations представила ключевые цифровые решения и технологические проекты, которые уже применяются в городской среде. Среди них – единая цифровая платформа Astana.kz, Astana R&D Ecosystem и Cerebra AI, передает официальный сайт городского акимата.

Форум объединил разработчиков, инвесторов, представителей государственного сектора, технологических компаний и стартап-сообщества. AI & Digital Bridge 2026 открыл Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент ознакомился с перспективными проектами в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники.

В этом году форум собрал более 30 тысяч участников, свыше 300 спикеров и представителей более 100 технологических компаний. В центре программы были искусственный интеллект, робототехника, цифровая трансформация, инвестиции и технологическое предпринимательство.

На стенде Астаны была представлена единая цифровая платформа Astana.kz для жителей и бизнеса столицы. С момента запуска ею воспользовались более 20 тысяч пользователей, а количество оказанных услуг превысило 30 тысяч.

Astana R&D Ecosystem объединяет поиск, тестирование и пилотирование новых технологий для решения реальных городских задач. Cerebra AI помогает врачам анализировать медицинские изображения и быстрее выявлять признаки острого инсульта. Решение уже применяется в трех инсультных центрах столицы и охватило более 7,5 тысячи пациентов.

Одним из ключевых событий деловой программы стала панельная сессия «Кто будет лидером в эпоху ИИ – государство или бизнес?». В дискуссии приняли участие заместитель акима Астаны Евгений Глотов, основатель и генеральный директор 01.AI Кай-Фу Ли, основатель Open Insights Усама Файяд и основатель Oxford Insights Ричард Стирлинг. Модератором выступила генеральный директор и сооснователь Smartest Prep Лаура Вайгорова.

«Бизнес может создавать технологии. Государство может помогать масштабировать их. Но настоящая ценность технологии определяется тем, что в результате ее внедрения меняется для людей. Если мы сможем объединить скорость бизнеса, научные знания, масштаб и возможности государства, мы будем двигаться значительно быстрее, чем каждый из нас по отдельности», – отметил заместитель акима столицы Евгений Глотов.

Еще одним событием форума стал Demo Day Astana Innovations Accelerator 2026. В его рамках 17 стартапов представили решения для городских задач в сферах здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ и инфраструктуры, безопасности и инклюзивных технологий.

В этом году акселератор получил 354 заявки. В программу были отобраны 29 проектов, 18 команд дошли до выпуска. В течение 12 недель участники работали с профильными управлениями акимата и городскими организациями, адаптировали разработки под реальные процессы, тестировали и пилотировали свои решения.

Среди представленных разработок – технологии прогнозирования аварий на коммунальных сетях, анализа транспортных и пешеходных потоков, цифровизации здравоохранения и образования, а также решения для людей с особыми потребностями.

«За 12 недель стартапы прошли путь от решения городских задач до тестирования и пилотирования своих разработок. Сегодня наши команды выходят на международные технологические площадки, получают инвестиционные возможности и представляют Казахстан в США. Для нас результат – это сильная команда, проверенное в городе решение и следующий шаг к масштабированию и международному рынку», – подчеркнул председатель правления АО «Astana Innovations» Гизат Амиргали.

Astana Innovations Accelerator реализуется акиматом города Астаны и АО «Astana Innovations» совместно с Astana Hub. Программа позволяет технологическим командам тестировать решения на реальных городских задачах и готовить эффективные разработки к дальнейшему внедрению.

На AI & Digital Bridge 2026 столица продемонстрировала, как цифровые сервисы и новые технологии становятся частью городской среды, проходят практическую проверку и получают возможности для дальнейшего масштабирования.