В Астане прошла сельскохозяйственная ярмарка двух областей

В Астане состоялась сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Восточно-Казахстанской и Актюбинской областей. Всего из двух регионов в столицу доставили более 400 тонн различной продукции, передает официальный сайт акимата города.

Ярмарка прошла на территории ипподрома по адресу: улица Каркаралы, 1.

Фермеры Восточно-Казахстанской области предложили жителям столицы мясную и молочную продукцию, рыбу, мед и продукты пчеловодства, растительное масло, крупы, колбасные изделия, кумыс, национальные блюда и другие товары.

По данным Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны, из этого региона на ярмарку доставили более 50 наименований продукции.

От Актюбинской области в ярмарке приняли участие более 20 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, а также фермеры из 12 районов региона.

Жители и гости столицы смогли приобрести необходимые продукты питания по доступным ценам.

«Мы покупаем на ярмарке продукты по выгодным ценам. Здесь есть все необходимое. Очень рады, что в Астане организуют подобные ярмарки», – отметила жительница столицы Жамиля Насырова.

Праздничную атмосферу на ярмарке поддержали артисты из Восточно-Казахстанской области, которые представили для посетителей концертную программу.