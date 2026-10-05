«Закон и порядок»: в Астане прошел массовый забег

В столице в рамках продвижения принципа «Закон и порядок» и в поддержку инициативы «Астана – город без наркотиков» состоялся массовый забег, передает официальный сайт акимата города.

В спортивном мероприятии, стартовавшем возле мечети Ырыскелди кажы, приняли участие около 1500 человек. Среди них – бегуны-любители, молодежь, семьи и гости столицы.

«Это мероприятие организовано молодежным крылом «Жастар Рухы». Мы, партия «Әділет», поддерживаем данную инициативу. Мы стремимся сделать Астану и Казахстан в целом территорией, свободной от наркотиков. Конечно, одним только забегом проблему распространения наркотиков в столице или стране не решить. Тем не менее важно формировать среду, которая способствует активному образу жизни и занятиям спортом. Это не профессиональный марафон и не соревнование высокого уровня. Напротив, это утренняя тренировка в легком формате, принять участие в которой может любой желающий», – отметил председатель Астанинского городского филиала партии «Әділет» Магжан Кыстаубаев.

Участники преодолели дистанции 4 и 7,6 километра. Маршрут стартовал от мечети Ырыскелди кажы и проходил в обход памятника Кенесары хану. Проведение забега прошло при участии сотрудников Управления по противодействию наркопреступности столичного Департамента полиции.

К забегу присоединился и Евгений Казаков, приехавший из Павлодара. Накануне он преодолел 30-километровую дистанцию на забеге в Зеренде.

«Вчера я участвовал в забеге, который проходил в Зеренде, и пробежал 30 километров. Сегодня проезжал через Астану, увидел, что здесь организуют такое мероприятие, и мы с семьей решили принять в нем участие. После вчерашнего забега сегодня показать высокий результат сложно. Тем не менее я постарался выложиться на полную. Сам я занимаюсь киокушинкай каратэ. Мы всей семьей занимаемся спортом и пропагандируем здоровый образ жизни. Заниматься спортом вовсе не обязательно только через бег. Можно выбрать любой массовый вид спорта или посещать спортивные секции. Сегодня я участвую в этом мероприятии как представитель киокушинкай каратэ города Павлодара», – рассказал Евгений Казаков, который вышел на старт в необычном костюме.

Всем участникам, преодолевшим дистанцию, вручили памятные медали.

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