Городской челлендж «Один учитель - одна история» запустили в Астане

В преддверии Дня учителя Дворец школьников имени Махамбета Утемисова запустил городской видеочеллендж «Бір ұстаз – бір оқиға», передает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках челленджа каждый учитель рассказывает одну историю, которая осталась в сердце на долгие годы.

Участники школьных парламентов, представители фракции «Ақпарат – медиа», на этот раз выступили в роли настоящих интервьюеров и видеографов, чтобы показать своих педагогов с другой стороны через искренние, трогательные, порой забавные истории из школьной жизни.

Ведь за каждым учителем — не только годы педагогического труда, но и сотни незабываемых моментов, детских судеб и воспоминаний.

Этот челлендж — ещё один способ выразить благодарность учителям.