В рамках международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026 в столице прошел полуфинал конкурса стартапов Astana Hub Battle. Из 50 команд жюри отобрало 14 для участия в финале. Авторы двух проектов получили возможность пройти обучение в Шанхае, передает официальный сайт городского акимата.

Участникам полуфинала дали по одной минуте, чтобы представить свой проект. После выступлений жюри объявило команды, которые продолжат борьбу за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

В их числе — Cyber Pack, Aman, MyUpgrade, HiDoctor, Astana Dynamics, Best Vision, SpaceLab, Welcomvideo, Ncspeech, Pulsar AI, Awasense, Metric, Beehive и Rezident. Решающие выступления состоятся 3 октября в 16:00 на той же сцене.

Победителей определят в четырех номинациях: социальное влияние, изменение рынка, потенциал роста и инвестиционная привлекательность. Приз в каждой из них составит 25 тысяч долларов.

По итогам полуфинала отдельные возможности для развития получили команды SpaceLab и Metric. Khan Tengri Innovation Hub предложил им участие в двухнедельной программе обучения в сфере искусственного интеллекта в Шанхае. Программа предусматривает проживание и питание участников.

Основатель Khan Tengri Innovation Hub и член жюри Ляззат Боранкулова отметила разнообразие представленных идей. Особый интерес у нее вызвали проекты, связанные с разработкой физических устройств и оборудования. По ее словам, такие стартапы могут получить поддержку для дальнейшего развития в Китае.

За презентациями наблюдали не только представители технологической отрасли. Один из гостей форума, преподаватель международной школы, отметил, что подобные мероприятия привлекают предпринимателей из разных сфер, а также людей, интересующихся современными технологиями.

«Это похоже на выставку, в которой каждый может найти то, что будет полезно для его дела», — поделился мнением он.