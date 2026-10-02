В Астане начался II Международный конкурс вокального искусства Нуржамал Усенбаевой, собравший 30 молодых вокалистов из 11 стран мира. Конкурс, приуроченный к Международному дню музыки, открылся 1 октября. Мастерство участников оценивают профессора, солисты и эксперты ведущих оперных театров и консерваторий мира, передает официальный сайт акимата столицы.

В состав жюри вошли солистка Берлинской государственной оперы (Staatsoper Unter den Linden) Анна Самуил, доцент Шанхайской консерватории Ши Хэн, профессор Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца Джордж Пехливанян, солист Большого театра России Марат Гали, профессор Литовской академии музыки и театра Дейвидас Стапонкус и итальянский тенор Джанни Леччезе. На церемонии открытия выступили Нуржамал Усенбаева и члены международного жюри.

Всего на конкурс поступило 85 заявок из 11 стран: Казахстана, Узбекистана, России, Монголии, Китая, Германии, США, Италии, Литвы, Кыргызской Республики и Турции. По итогам отборочного этапа к участию допущены 30 молодых вокалистов, которые демонстрируют свое мастерство и соревнуются за победу. Для них также проведут мастер-классы члены международного жюри.

В рамках конкурса вокалисты выступят в сопровождении симфонического оркестра под руководством народного артиста Казахстана Абзала Мухитдина.

Конкурс завершится 4 октября гала-концертом с участием лауреатов и членов жюри.