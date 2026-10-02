Столичный педагог создала карту Казахстана размером 7×4 метра из натуральной шерсти и представила ее для регистрации в качестве мирового рекорда. Учитель художественного труда школы-гимназии №78 имени С. Садвакасова Ляззат Абдильдакызы вместе со своими учениками работала над произведением в течение пяти месяцев. В своей работе она стремится возродить традиционное казахское искусство валяния войлока в современном формате и представить национальное ремесло на международном уровне, передает официальный сайт акимата столицы.

Педагог создала гигантскую карту в рамках собственного авторского проекта «Казахстан, сотканный искусством» и завершила работу ко Дню учителя. На масштабной карте с помощью художественных приемов отражены целостность страны, национальная культура, история и традиционное искусство. Проект представлен организации GBR GLOBAL BEST OF RECORDS в качестве заявки на мировой рекорд. От организации получено письмо, подтверждающее официальное принятие заявки.

«Чтобы популяризировать дошедшее до нас от предков искусство валяния войлока, на своих уроках в школе я учу детей создавать различные изделия. В процессе возникла мысль: почему бы не сделать что-то настолько масштабное? Вместе с учениками мы за пять месяцев создали карту Казахстана, используя современную технику валяния иглой. Создание изделий из шерсти — это наследие наших предков. Чтобы другие страны не запатентовали его, я сама написала в организацию мировых рекордов с целью представить наше искусство на международном уровне. Они приняли решение, и теперь 29 октября мы планируем зафиксировать наш рекорд. Кроме того, с привлечением учителей со всей республики мы готовим около 500 картин, посвященных казахским национальным ценностям. Их также представим в этот день. Мы хотим показать миру, что техника валяния войлока — исконное наследие наших кочевых предков. Если нам удастся зафиксировать это в качестве рекорда, никто другой не сможет его запатентовать», — говорит автор.

На создание войлочной карты ушло 10–15 кг пряжи, а вместе с тканевой основой ее вес составил 25–30 кг. После регистрации мирового рекорда автор планирует передать войлочную карту Национальному музею.

Для дальнейшей популяризации искусства валяния войлока педагог также планирует принять участие в выставке в Турции, где представит и другие изделия из войлока.