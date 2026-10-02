Столичные ватерполисты вышли в финал Азиатских игр

Мужская сборная Казахстана по водному поло вышла в финал XX летних Азиатских игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), передает официальный сайт акимата Астаны.

В полуфинальном матче национальная команда встретилась со сборной Китая. В напряжённой борьбе казахстанские ватерполисты одержали победу со счётом 11:10 и завоевали путёвку в финал.

В составе сборной Казахстана выступают столичные спортсмены Әділ Балтабекұлы, Душан Маркович, Срджан Вуксанович и Юлиан Вердеш.

В финале сборная Казахстана поборется за золотые медали XX летних Азиатских игр. Соперником национальной команды станет победитель полуфинального матча Иран — Япония.

Финал состоится 3 октября в 15:00 по времени Астаны.