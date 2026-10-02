Боксер из Астаны Айбек Оралбай стал чемпионом Азиатских игр

Столичный боксёр, чемпион мира Айбек Оралбай завоевал золотую медаль XX летних Азиатских игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), передает официальный сайт акимата Астаны.

В финальном поединке весовой категории свыше 90 кг Айбек Оралбай встретился с представителем Узбекистана Жахонгиром Зокировым. С первых минут боксёры активно включились в борьбу, однако по ходу встречи казахстанец за счёт точных ударов сумел завладеть преимуществом.

По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу Айбеку Оралбаю — 5:0. Таким образом, представитель Астаны стал чемпионом XX летних Азиатских игр.

На пути к золотой медали Айбек Оралбай также одержал две уверенные победы: в четвертьфинале со счётом 5:0 победил Мирзакира Кошалиева из Кыргызстана, а в полуфинале с таким же счётом 5:0 — Нарендера из Индии.

Золотая медаль Айбека Оралбая стала 11-й для сборной Казахстана на нынешних Азиатских играх.