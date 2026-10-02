Осенний экологический месячник в Астане: экоакции пройдут во всех районах столицы

В эту субботу, 3 октября, во всех районах Астаны пройдут общегородские экологические акции в рамках осеннего месячника «Таза Қазақстан». Присоединиться к мероприятиям и внести свой вклад в благоустройство столицы могут все желающие, передает официальный сайт столичного акимата.

В рамках месячника жители, молодежь, представители государственных органов, общественных организаций, КСК и ОСИ участвуют в санитарной очистке, благоустройстве и озеленении города.

В парках, скверах, дворах жилых домов и возле организаций убирают и вывозят мусор, ухаживают за зелеными насаждениями и высаживают деревья. Особое внимание уделяется общественным пространствам и местам массового пребывания горожан.

Осенний экологический месячник направлен на улучшение экологического состояния Астаны и формирование бережного отношения к окружающей среде.

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