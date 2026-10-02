В рамках концепции «Астана - город без наркотиков» в столичном физкультурно-оздоровительном комплексе «Өндирис» состоялся открытый городской турнир по кикбоксингу среди детей, подростков и юниоров, передает официальный сайт акимата столицы.

Поединки проводились в разделах «лоу-кик», «фулл-контакт», «кик-лайт».

«В турнире принимают участие порядка 180 юных кикбоксеров. Благодаря открытому статусу соревнований помимо представителей столичных клубов здесь участвуют гости из пяти регионов страны. За три соревновательных дня ребята получили бесценный опыт, который пригодится им в дальнейшем. Самые достойные будут представлять столичный спорт на уровне страны. Так, с 17 по 21 ноября в Астане запланировано проведение республиканского турнира по кикбоксингу памяти Народного героя Казахстана Рахимжана Кошкарбаева. Это очень престижные соревнования, в которых участвуют лучшие, - сообщил вице-президент Федерации кикбоксинга Астаны, супервайзер турнира Ернар Омаров.

Турнир был организован совместно со столичным Департаментом полиции. Помимо поединков зрители и участники смогли познакомиться с роботизированным псом-полицейским.

«Департамент полиции постоянно сотрудничает со спортивными организациями города, было организовано более 40 спортивных мероприятий с участием кикбоксеров, каратистов. В районе Байконыр была открыта специальная площадка для скейтбординга. Мы считаем, что занятие спортом – это самое правильное времяпровождение молодых людей и лучшая профилактика наркомании и наркопреступлений. И призываем молодежь к спорту!» – сказал оперуполномоченный Управления по противодействию наркопрестуности ДП Астаны, капитан полиции Жандос Сейтенов.

#законипорядок #заңментәртіп