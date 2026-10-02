Столичные теннисистки стали бронзовыми призерами Азиатских игр в парном разряде

На XX летних Азиатских играх, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), столичные теннисистки Юлия Путинцева и Анна Данилина стали бронзовыми призёрами в женском парном разряде, передает официальный сайт акимата Астаны.

В полуфинале казахстанский дуэт встретился с представительницами Китайского Тайбэя Се Шувэй и Лян Эньшо. В упорном матче обе партии завершились на тай-брейке — 6:7 (3:7), 6:7 (5:7). По итогам соревнований Путинцева и Данилина завоевали бронзовые медали Азиатских игр.

Отметим, что обе спортсменки представляют Астану.

Для Юлии Путинцевой это уже вторая бронзовая медаль на Азиаде-2026. Ранее столичная спортсменка стала бронзовым призёром в женском одиночном разряде.