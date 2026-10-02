«Таза Қазақстан»: коллектив столичного банка вышел на посадку деревьев в Астане

В Астане продолжается масштабная экологическая республиканская акция «Таза Қазақстан». К инициативе по озеленению города присоединился коллектив КМФ Банка. Его сотрудники совместно с Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства столицы высадили новые деревья вдоль дороги по улице Нажимеденова, передает официальный сайт городского акимата.

Забота об экологии города требует комплексного подхода, где ключевую роль играют не только государственные программы, но и активная социальная позиция бизнеса. Все саженцы были приобретены банком за счет собственных средств и доставлены из специализированного питомника. Территория для посадки была подготовлена заранее, что позволило провести работы организованно и эффективно.

Выбор локации не случаен: улица Нажимеденова — одна из активно развивающихся транспортных и жилых артерий города, нуждающаяся в дополнительном озеленении для создания комфортной городской среды. Подобные инициативы способствуют не только улучшению экологической обстановки, но и формированию культуры бережного отношения к природе среди горожан.

В рамках акции профильные службы и организаторы предусмотрели вопросы агротехнического сопровождения, полива и контроля приживаемости саженцев, чтобы каждое новое дерево укоренилось и стало частью зеленого каркаса Астаны.

Масштабная акция «Таза Қазақстан» продолжает объединять неравнодушных граждан, государственные структуры и бизнес-сообщество, доказывая, что совместными усилиями можно сделать столицу еще более зеленой, чистой и комфортной для жизни.

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