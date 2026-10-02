V Азиатские пара игры: 24 спортсмена из Астаны представят Казахстан в 8 дисциплинах

С 18 по 24 октября в японском городе Нагоя и на спортивных объектах префектуры Айти пройдут V Азиатские пара игры. В соревнованиях ожидается участие более 4 тысяч спортсменов и представителей официальных делегаций из 40–45 стран Азии. В составе национальной сборной Республики Казахстан планируется участие 179 спортсменов по 12 видам спорта. Астану на предстоящих соревнованиях представят 24 спортсмена в восьми дисциплинах. Об этом на брифинге в столичной Службе коммуникаций рассказал руководитель Спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями «Елорда» Азамат Тагаев, передает официальный сайт городского акимата.

В рамках Азиатских пара игр будет разыграно 502 комплекта медалей по 18 паралимпийским видам спорта.

Спортсмены Астаны поборются за медали в следующих дисциплинах: пара легкая атлетика, пара плавание, пара настольный теннис, пара пулевая стрельба, пара велоспорт, пара дзюдо, бочча и волейбол сидя.

«В соревнованиях по пара легкой атлетике выступят Айсулу Сулейменова на дистанциях 100 и 200 метров и Дастан Ордабай на дистанциях 400 и 1500 метров.

В пара плавании город представят Сиязбек Далиев, Али Турганбек и Бекасыл Касымбек. Спортсмены выступят на дистанциях от 50 до 400 метров в различных стилях плавания.

В пара настольном теннисе Астану представят Александра Степанова, Алтынай Ержанкызы, Балзия Таш и Антонина Рогова.

Шесть спортсменов войдут в состав команды по пара пулевой стрельбе: Севда Алиева, Никита Ермаков, Александр Пасхалиди, Айгерим Тулегенова, Айсулу Мукашбекова и Ардак Оторбаев.

В пара велоспорте выступят Ринат Марденов и Берик Картбай.

В пара дзюдо Астану представят Ергали Шамей, Бауыржан Арыстанбеков и Асылан Нурдаулетов.

В соревнованиях по бочча примут участие Итиана Шингисханова и Ерхат Алмат. В волейболе сидя город представят Алмат Оспанов и Берик Измаганбетов», — сообщил Азамат Тагаев.

В рамках плановой подготовки к V Азиатским пара играм спортсмены Астаны уже прошли несколько учебно-тренировочных сборов в составе национальной команды.

На заключительном этапе подготовки особое внимание уделяется тренировочному процессу, контролю функционального состояния спортсменов, медицинскому сопровождению и накоплению соревновательного опыта. Спортсмены обеспечены необходимым спортивным оборудованием и инвентарем, организовано фармакологическое и витаминное сопровождение.

Проводимая работа направлена на повышение уровня подготовки спортсменов и создание необходимых условий для полноценной реализации их возможностей на предстоящих соревнованиях.

Спикер напомнил, что на IV Азиатских пара играх, прошедших в 2023 году в китайском городе Ханчжоу, Казахстан был представлен 131 спортсменом в 13 видах спорта. По итогам соревнований национальная сборная завоевала 41 медаль: 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую.

От Астаны в Играх приняли участие 10 спортсменов в четырех видах спорта, завоевав пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

В пара дзюдо золотые медали завоевали Ергали Шамей в весовой категории до 73 кг и Акмарал Науатбек в весовой категории до 48 кг. Серебряную медаль выиграл Асылан Нурдаулетов в весовой категории до 73 кг, бронзовую — Бауыржан Арыстанбеков в весовой категории до 90 кг.

В пара плавании Сиязбек Далиев стал бронзовым призером в эстафете.

«Спортсмены Астаны продолжают подготовку на заключительном этапе учебно-тренировочных сборов перед V Азиатскими пара играми. Работа по обеспечению необходимых условий для подготовки и участия пара спортсменов будет продолжена», — подчеркнул руководитель спортклуба.