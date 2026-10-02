«Учитель — гордость нации»: школьники Астаны подготовили специальное поздравление

Воспитанники Дворца школьников имени Аль-Фраби города Астаны подготовили для учителей специальное поздравление под названием «Учитель — гордость нации», передает официальный сайт акимата столицы.

Учитель — это личность, которая не только дает знания новому поколению, но и прививает ему качества человечности и ответственности, воспитывая будущее страны. День учителя — это особенный праздник, призванный выразить почтение представителям этой благородной профессии и оценить их нелегкий труд.

Юные таланты творческого коллектива выразили свои искренние пожелания через песни и искусство. В каждом творческом номере чувствовалось глубокое уважение к учителю и благодарность учеников.

Уважение к учителю — это уважение к знаниям, к будущему и к завтрашнему дню нации. А теплые пожелания и творческий подарок, идущие от самого сердца учеников, — это особая оценка труда педагога.