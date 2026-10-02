В столичном парке «Жетысу» состоялся республиканский фестиваль «Три поколения — общая цель», приуроченный к Международному дню пожилых людей. В мероприятии, организованном Астанинским городским филиалом партии «Әділет», приняли участие более 250 человек, передает официальный сайт акимата столицы.

В фестивале приняли участие заместитель председателя партии «Әділет» Ержан Жилкибаев, председатель центрального совета Республиканской организации ветеранов Абилгазы Кусаинов и руководитель Управления внутренней политики города Астаны Бакытжан Жунисбеков. Они поздравили ветеранов с праздником и выразили им свои искренние пожелания.

Фестиваль, в рамках которого были организованы турниры по тогызкумалак, шахматам и настольным играм, а затем концертная программа, был направлен на дальнейшее укрепление связей между ветеранами и молодежью.

Главная цель фестиваля — оказание поддержки старшему поколению, обеспечение их активного участия в общественной жизни и формирование преемственности между молодежью и пожилыми людьми.