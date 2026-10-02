Столичных пенсионеров поздравили с Международным днем пожилых людей

Праздничное мероприятие прошло в Центре активного долголетия района Сарыарка, где пенсионеров поздравили с Международным днем пожилых людей, передает официальный сайт акимата Астаны.

Депутаты городского маслихата Астаны посетили Центр, чтобы поздравить его подопечных с праздником, поблагодарить представителей старшего поколения за многолетний труд и уделить им внимание. Встреча прошла в теплой атмосфере, для участников подготовили поздравления и памятные подарки.

«Сегодня депутаты городского маслихата во главе с председателем посетили Центр активного долголетия, чтобы поздравить людей золотого возраста с Международным днем пожилых людей. Это возможность выразить им благодарность за многолетний труд, жизненный путь, вручить небольшие подарки и, самое главное, уделить внимание», — сказал руководитель Центра активного долголетия района Сарыарка Кенжебулат Бапишев.

По словам руководителя Центра, после 30–40 лет активной трудовой деятельности человеку бывает непросто резко изменить привычный образ жизни. В этот период особенно важными становятся общение, новые занятия и ощущение собственной востребованности. Все это помогает сохранять интерес к жизни, поддерживать физическую активность и эмоциональное состояние. Поэтому идея активного долголетия, считает Кенжебулат Бапишев, связана не только с продолжительностью жизни, но и с ее качеством.

Сегодня в Центре активного долголетия района Сарыарка зарегистрировано около пяти тысяч пенсионеров. Здесь работают более 20 клубов, а волонтеры несколько раз в неделю проводят занятия для групп по 20–25 человек, делясь знаниями и навыками, которыми владеют сами. Благодаря этому вокруг различных направлений формируются постоянные коллективы, объединенные общими интересами.

«Наши волонтеры — бескорыстные люди, которые сами освоили различные навыки и теперь обучают этому других. По расписанию два-три раза в неделю они проводят занятия. Вместе участники посещают музеи и концерты, ходят в походы. Таким образом формируются небольшие коллективы, объединенные общими целями и интересами», — рассказал руководитель Центра.

Директор городской поликлиники №5, заместитель председателя постоянной комиссии маслихата Астаны по вопросам социально-культурного развития Алтыншаш Табулдина отметила, что идея создания таких пространств изначально получила поддержку со стороны самих ветеранов. По ее словам, первые подобные площадки создавались при участии ветеранов и за счет спонсорской поддержки, а положительная реакция посетителей показала востребованность такого формата.

Постепенно центры превратились в места, где люди старшего поколения могут не только проводить свободное время, но и находить занятия по интересам, общаться и объединяться в творческие коллективы.

Сегодня, по словам депутата, посетители выбирают самые разные направления: занимаются шитьем и рукоделием, пением и танцами, йогой и физической активностью на свежем воздухе. Некоторые творческие коллективы уже участвуют в мероприятиях за пределами Центра, а отдельные группы народного творчества выступают на международных площадках.

Одним из востребованных направлений стали танцы. В учреждении работают семь танцевальных групп. Участники осваивают классические, современные и бальные направления.

По словам Алтыншаш Табулдиной, подобные учреждения важны прежде всего потому, что помогают людям после выхода на пенсию сохранять привычную социальную активность. На протяжении многих лет они работают в коллективе, общаются, чувствуют свою востребованность, поэтому после завершения трудовой деятельности им необходима новая среда для общения и самореализации.

«Это не просто место для проведения свободного времени, а Центр активного долголетия. Такие учреждения помогают людям старшего поколения сохранять активность. Это очень важно, потому что после многих лет работы, общения в коллективе и профессиональной деятельности человеку необходима среда, где он может продолжать общаться, заниматься шахматами, творчеством и другими видами деятельности», — отметила Алтыншаш Табулдина.

Активность участников Центра уже выходит за пределы Астаны и Казахстана. Представители танцевальных коллективов выезжали в Москву и Китай, откуда привезли гран-при и благодарственные письма. Их достижения показывают, что возраст не становится препятствием для новых целей, творчества и активного участия в общественной жизни.

В завершение встречи участникам пожелали здоровья, активности и интереса к новым занятиям независимо от возраста. Центр активного долголетия остается пространством, где пенсионеры могут заниматься творчеством, находить единомышленников, общаться и продолжать активно участвовать в общественной жизни.