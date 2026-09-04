50 улиц отремонтируют в Астане в текущем году

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал об улицах, на которых ведется ремонт, передает официальный сайт акимата столицы.

«Продолжаем комплексно развивать дорожно-транспортную инфраструктуру столицы. В этом году ремонтными работами охватим около 50 улиц общей протяжённостью порядка 60 километров.

Одновременно ведём строительство новых дорог и транспортных развязок. Это позволит повысить транспортную доступность и разгрузить наиболее загруженные участки города.

В ходе объезда посетил ряд объектов. Строительство ул. Жангельдина обеспечит проезд между ул. К. Кумисбекова и Ш. Бейсековой, а также удобный подъезд к школе-гимназии №65, техническому колледжу и лицею-интернату «Білім-Инновация». На сегодняшний день ведутся работы по устройству инженерных сетей и по дорожной одежде.

Строительство улицы С. Нұрмағамбетова от ул. Ш. Қалдаяқова до ул. Райымбек батыра

Данный проект позволит обеспечить развитие ул. С. Нұрмағамбетова, улучшить транспортную связанность прилегающей территории и обеспечит удобный подъезд к станции LRT. На сегодняшний день ведутся работы по дорожной одежде.

Строительство улиц Е67, Е68 на участке от ул. Төле би до ул. А. Бектурова

Строительство ул. Е68 обеспечит транспортное сообщение между ул. Төле би и А. Бектурова, а также улучшит транспортную доступность прилегающих жилых комплексов. На сегодняшний день ведутся работы по дорожной одежде.

Строительство ул. Местная-7 и Е522 в жилом массиве «Пригородный»

Реализация проекта обеспечит транспортную доступность жилого массива «Пригородный», к строящейся комфортной школе и к домам. На сегодняшний день ведутся работы по ул. Е-522 по устройству инженерных сетей и дорожной одежде.

Строительство улицы от пр. Мәңгілік Ел, 40А до ул. Ә. Бөкейхана (ЖК «Сапфир»)

Строительство улицы обеспечит транспортное сообщение между пр. Мәңгілік Ел и ул. Ә. Бөкейхана, а также улучшит проезд к ЖК «Сапфир», «Коркем-4» и «Кумбель». На сегодняшний день ведутся работы по устройству инженерных сетей.

Дорожные работы ведём во всех районах столицы. Подрядным организациям поручено строго соблюдать установленные сроки и обеспечить надлежащее качество работ», - написал Женис Касымбек.