На концерте Энрике Иглесиаса в Алматы будут дежурить около 2 тыс. полицейских

Во время концерта Энрике Иглесиаса в Алматы усилят меры безопасности. На Центральном стадионе и прилегающей территории будут задействованы около 2 тыс. сотрудников полиции.

Правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок, безопасность зрителей и оперативное реагирование на возможные нештатные ситуации.

В районе стадиона возможны временные ограничения движения, поэтому зрителям рекомендуют заранее планировать маршрут и приезжать заблаговременно.

Входы на концерт откроются с 16:00 со стороны пр. Абая и ул. Байтурсынова. Для обладателей билетов категории VIP Standing вход будет организован со стороны ул. Сатпаева. На входе предусмотрен контроль, поэтому посетителям рекомендуют заранее ознакомиться с правилами и не брать с собой запрещенные предметы.

Общественный транспорт, включая метро, будет работать в штатном режиме. После концерта для зрителей дополнительно организуют шаттлы по направлениям: аэропорт, Орбита, вокзал Алматы-1, проспект Райымбека — улица Алатау и «Алматы Арена».

Организаторы и правоохранительные органы призывают зрителей соблюдать правила безопасности и выполнять требования сотрудников полиции и контролеров.