В Турксибском районе реализуют 24 проекта по предложениям жителей

В Турксибском районе Алматы продолжается реновация жилья, обновление дворов, арычной сети и общественных пространств. О реализованных проектах и планах до конца 2026 года аким района Дамир Акежанов рассказал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы.

В Турксибском районе сейчас находится 582 ветхих дома - это половина всего устаревшего жилого фонда Алматы. Сейчас реновация ведется на семи участках.

«На сегодняшний день снесено 34 ветхих дома, построено 17 новых многоквартирных жилых домов и переселено 590 собственников. В дальнейшем планируется снести еще 155 ветхих домов. На их месте предполагается построить 175 современных многоквартирных домов», - сообщил Дамир Акежанов.

Одновременно обновляются дворы многоэтажек. В районе завершается текущий ремонт 16 дворов, еще четыре дворовые территории капитально ремонтируют в микрорайоне Жулдыз-1.

Работы предусматривают обновление детских и спортивных площадок, озеленение, установку пергол, габионов, скамеек и урн. Во дворах меняют асфальтовое покрытие, укладывают брусчатку и обустраивают арычную сеть для отвода дождевой воды.

Продолжается и программа «Бюджет народного участия», благодаря которой жители могут предлагать собственные проекты благоустройства.

«В 2026 году в рамках программы реализуется 24 проекта. Среди них 11 скверов и пешеходных зон, восемь детских и спортивных площадок, четыре системы автоматического полива и одна парковка» , - рассказал аким района.

В 2026 году также реализован проект благоустройства Рощи Баума. Еще одним крупным общественным пространством должно стать Аэропортовское озеро. Проект его реконструкции предусматривает создание набережной, мостов, смотровых площадок и павильонов. Здесь также планируется установить малые архитектурные формы, проложить пешеходные маршруты и велодорожки, обустроить парковки.

Продолжается реконструкция Большого Алматинского канала имени Динмухамеда Кунаева. В границах Турксибского района канал проходит на протяжении 5,5 километра. Демонтаж, очистка и бетонные работы на этом участке уже завершены.

Турксибский район остается одним из наиболее озелененных районов Алматы. Его зеленый фонд насчитывает 772,7 тысячи деревьев. С начала 2026 года в районе высадили 30 тысяч кустарников и 840 крупномерных деревьев. Формовочную обрезку провели на 4740 деревьях.

Продолжается санитарная обрезка зеленых насаждений: из запланированных 20 тысяч деревьев работы выполнены на 17,9 тысячи. Из 2200 аварийных и подлежащих удалению деревьев спилено 1760.

Отдельное внимание уделяется защите территории от подтоплений. В рамках модернизации арычной сети завершено строительство 3,4 километра новых арыков на трех участках. Еще на шести участках ремонтируют 600 метров сети. Завершить эти работы планируется в ноябре 2026 года.

«По итогам третьего квартала Турксибский район демонстрирует устойчивые темпы развития. До конца года будут завершены ключевые инфраструктурные объекты, продолжится обновление городской среды, строительство социальных объектов и реализация проектов реновации. Работа акимата направлена на повышение качества жизни жителей и дальнейшее комплексное развитие территории», - подчеркнул Дамир Акежанов.

Обновление жилого фонда, дворов, зеленых зон и инженерной инфраструктуры должно сделать район безопаснее и комфортнее, а новые общественные пространства - создать дополнительные возможности для отдыха и досуга горожан.