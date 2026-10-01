Более 280 км водопроводных и канализационных сетей: что меняется в Турксибском районе

В Турксибском районе Алматы продолжается масштабное обновление инженерной и дорожной инфраструктуры. В этом году здесь завершили строительно-монтажные работы по 192,4 км сетей водоснабжения, 89,1 км сетей водоотведения и пяти канализационным насосным станциям. О реализуемых проектах на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций рассказал аким района Дамир Акежанов.

За девять месяцев 2026 года район показал рост по ключевым социально-экономическим направлениям. Объем промышленного производства увеличился на 41,9% и составил 221,6 млрд тенге. Инвестиции в основной капитал выросли на 10% и составили 209,5 млрд тенге. Объем строительных работ увеличился на 23,3% (65,5 млрд тенге). Розничная торговля достигла 481,7 млрд тенге, увеличившись на 1,6%, а налоговые поступления выросли на 15% (212,9 млрд тенге).

Рост показателей связан с активным строительством, расширением инженерной и дорожной инфраструктуры, запуском новых объектов многоквартирного жилья, развитием малого и среднего бизнеса, а также благоустройством территории района.

Одним из ключевых направлений остается обеспечение жителей водоснабжением и канализацией. Сейчас продолжается реализация трех проектов: строительство сетей в квадрате улиц Акан Серы, Шолохова и Сейфуллина, прокладка сетей на неохваченных участках микрорайона Нуршашкан, а также работы в квадрате улиц Рыскулова, Жансугурова, Сейфуллина и Шолохова.

В дальнейшем планируется реализовать еще два проекта. Первый предусматривает строительство сетей для многоквартирных жилых домов в микрорайоне Кайрат в рамках проекта «Восточные ворота». Второй касается разработки проекта сетей в квадрате улиц Суюнбая, Рыскулова, Шемякина и Бекмаханова, а также в поселке СМУ и на улице Красногорской.

«Реализация данных проектов позволит обеспечить жителей района качественным водоснабжением и канализацией. В совокупности реализация указанных мероприятий позволит значительно повысить надежность электроснабжения, улучшить качество уличного освещения, обеспечить безопасность жителей и создать более комфортную городскую среду. Район станет заметно светлее, современнее и безопаснее в ночное время суток», - отметил Дамир Акежанов.

Параллельно идет модернизация электрических сетей в микрорайоне Нуршашкан. Также разрабатывается проектно-сметная документация для электроснабжения домов по проспекту Суюнбая и строительства сетей подстанции мощностью 110 кВ в рамках проекта «Восточные ворота».

С начала года освещение провели на 30 частично неосвещенных улицах района. Более 2 тысяч опор покрасили, а в парке «Желтоксан» и скверах «Шугыла» и «Сейфуллина» заменили 750 торшеров. Кроме того, восстановлено 45,4 км кабеля, установлено 625 опор и отремонтировано 83 шкафа управления наружным освещением.

Большой объем работ ведется и в сфере теплоснабжения. В августе завершилась реконструкция котельной по улице Староэлеваторской. В микрорайоне Кайрат строят 4,3 км магистральных сетей газоснабжения для многоквартирных жилых домов проекта «Восточные ворота».

На двух участках реконструируют 8,1 км тепловых сетей: от Наманганской до Монтажной, протяженностью 4,6 км, и от Сейфуллина до Котельникова, протяженностью 3,5 км. В сентябре началась реконструкция котельной «Жулдыз». Одновременно завершается разработка проектно-сметной документации на реконструкцию семи котельных района, в том числе школы №84, а также котельных на улицах Станкевича, Бекмаханова, Дунентаева, Волочаевской и Таштитова.

Отдельно разрабатывается проект реконструкции котельной мощностью 190 Гкал в рамках проекта «Восточные ворота».

«В августе текущего года завершена реконструкция котельной по улице Староэлеваторской. В сентябре текущего года начата реконструкция котельной „Жулдыз“. В результате выполнения данных работ будет обеспечена стабильная работа систем теплоснабжения, повышена их эффективность и устойчивость к нагрузкам, а также созданы условия для надежного и своевременного обеспечения жителей теплом в отопительный период», - сообщил аким района.

В числе приоритетов остается дорожная инфраструктура. За отчетный период в районе завершили строительство 2 км технических тротуаров на двух магистральных улицах и установили 200 плавающих люков.

Сейчас завершаются средний ремонт 13,2 км дорог на 12 улицах, ямочный ремонт 30 тысяч квадратных метров асфальта и строительство 8,6 км тротуаров на девяти улицах. Продолжается пробивка улицы Хмельницкого от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта протяженностью 4,3 км. Для реализации проекта уже выкуплено 94 из 101 земельного участка, работа по оставшимся семи участкам продолжается.