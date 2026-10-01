Более шести тысяч школьных мест: какие соцобъекты строят в Турксибском районе

В Турксибском районе Алматы расширяют социальную инфраструктуру: открывают школы и детские сады, строят медицинские учреждения, спортивные и творческие центры. О реализуемых и запланированных проектах аким района Дамир Акежанов рассказал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы.

Одним из главных направлений стало строительство школ в быстрорастущих жилых массивах. В сентябре 2026 года в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в районе открылись четыре школы, рассчитанные в общей сложности на 6100 учеников.

Новые учебные заведения появились на территории жилых комплексов Time City - на 2000 мест, «Парасат» - на 600, Altyn City - на 1500 и Jeti Qazyna - на 2000 мест. Кроме того, в августе завершилось строительство пристройки на 125 мест к общеобразовательной школе №170.

Параллельно готовятся новые проекты. В октябре 2026 года государственную экспертизу должна пройти проектная документация по реконструкции школы №142. До конца года аналогичный этап запланирован для школы №84, а также для строительства новых зданий школ №89 и №74 взамен старых. Они будут рассчитаны на 1200 и 1500 мест соответственно. Проект школы №20 на 1200 учеников планируют направить на государственную экспертизу в первом квартале 2027 года.

«Сейчас начато строительство двух объектов: реконструкция с пристройкой к школе-гимназии №78 на 450 мест и пристройка к школе-гимназии №198 на 600 мест. Оба проекта планируется завершить в августе 2027 года. Эта работа позволит сократить дефицит ученических мест, снизить нагрузку на действующие школы и создать для детей современные и комфортные условия обучения», - сообщил Дамир Акежанов.

Расширяется и сеть дошкольных учреждений. В июне 2026 года в микрорайоне Кайрат завершилось строительство детского сада на 260 мест.

Еще четыре проекта находятся на стадии подготовки. Это реконструкция яслей-сада №119 в микрорайоне Алтай, строительство детского сада на 190 мест по улице Огарева и учреждения на 240 мест в микрорайоне Альмерек. Также планируется завершить строительство и провести сейсмоусиление детского сада на 280 мест в микрорайоне Жас Канат.

Проект по улице Огарева должен пройти государственную экспертизу в марте 2027 года, объект в Жас Канате - в апреле. Документацию по детским садам в микрорайонах Алтай и Альмерек планируется подготовить к экспертизе до конца 2026 года. Реализация проектов должна помочь сократить очередь в дошкольные организации района.

Особое внимание уделяется также доступности медицинской помощи. До конца 2026 года планируется завершить два крупных объекта, которые увеличат охват жителей услугами здравоохранения.

«Амбулаторию на улице Айбасова, рассчитанную на 200 посещений, планируется завершить к концу октября. В декабре ожидается окончание работ по поликлинике на улице Наманганской, которая сможет принимать до 500 посетителей. Новые объекты сделают медицинскую помощь ближе и доступнее для жителей района», - отметил аким.

Одновременно разрабатывается проектно-сметная документация еще по четырем объектам здравоохранения. В микрорайоне Альмерек и на территории РВ-90 планируется построить семейно-врачебные амбулатории, каждая из которых будет рассчитана на 200 посещений. Также готовятся проекты реконструкции городской клинической больницы №8 и строительства поликлиники на 340 посещений в микрорайоне Кайрат.

Документацию по амбулаториям и реконструкции больницы №8 планируют направить на государственную экспертизу в октябре 2026 года, по новой поликлинике в Кайрате - в декабре.

В районе также создают новые пространства для спорта, творчества и семейного досуга.

«В микрорайоне Жас Канат строится Центр развития и творчества, завершить который планируется в декабре 2026 года. На территории стадиона „Авиатор“ появится физкультурно-оздоровительный комплекс - окончание работ намечено на ноябрь 2027 года. Кроме того, сейчас прорабатывается проект строительства еще одного ФОКа по улице Осипенко», - рассказал Дамир Акежанов.

Новые школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты должны сделать социальные услуги доступнее в разных частях Турксибского района и снизить нагрузку на уже действующие учреждения.