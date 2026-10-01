Сегодня в парке им. 28 гвардейцев-панфиловцев прошел фестиваль «Золотая осень – 2026», приуроченный к Международному дню пожилых людей. Об этом сообщили в акимате Медеуского района.

Участниками стали пенсионеры Медеуского района, получатели услуг Центра активного долголетия и члены их семей, представители районного Совета ветеранов и жители города.

Для гостей было организованы тематические площадки и выставка. На главной сцене прошли творческие выступления и прозвучали поздравления. Праздничную программу дополнили музыкальные номера.

Фестиваль направлен на поддержку старшего поколения и вовлечение пожилых людей в культурную, творческую, спортивную и общественную жизнь города, отметили в районном акимате.