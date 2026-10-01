В Музее Алматы открылась выставка к 90-летию Олжаса Сулейменова

В Музее Алматы состоялось торжественное открытие выставки «Возвысить степь, не унижая горы…», посвящённой 90-летию Народного писателя Казахстана, Героя Труда, поэта, государственного и общественного деятеля Олжаса Сулейменова.

Выставка проходит при поддержке акимата города Алматы и организована Объединением музеев города Алматы совместно с Международным центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.

Экспозиция знакомит посетителей с творческим наследием и общественной деятельностью поэта. На выставке представлены личные вещи Олжаса Сулейменова, его рукописи, награды, книги, архивные документы и редкие фотографии.

Среди особых экспонатов – фрагменты первого варианта широко известной книги поэта «АзиЯ», написанного его собственной рукой.

Также в экспозиции отражена общественная деятельность Олжаса Сулейменова по формированию антиядерного движения. Тема представлена в связи с 35-летием закрытия Семипалатинского ядерного полигона.

На церемонии открытия председатель Союза писателей Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Мереке Абдешулы отметил значение выставки в раскрытии творческого наследия и гражданской позиции поэта.

«Посещая выставку, мы словно видим самого Олжаса Сулейменова. Даже глядя на его фотографию, возникает ощущение, будто видишь своё будущее, большую цель, которая стоит перед тобой», – сказал Мереке Абдешулы.

В торжественном открытии приняли участие заместитель руководителя Управления культуры города Алматы Арман Бейсенбайулы, председатель Союза писателей Казахстана Мереке Абдешулы, заместитель директора Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Игорь Владимирович, доктор философских наук, академик Нур Серикулы, доктор исторических наук Зайнидин Карпекович, сестра Олжаса Сулейменова Жибек Абдуалиева, представители творческой интеллигенции, деятели культуры и искусства, СМИ, а также жители и гости Алматы.

Выставка «Возвысить степь, не унижая горы…» будет открыта для посетителей в течение двух недель по адресу: ул. Кабанбай батыра, 132.