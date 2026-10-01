Театр «Алатау» представил программу XI сезона

В честь Дня города Алматы театр традиционного искусства «Алатау» открыл XI театральный сезон. В рамках нового сезона зрителям был представлен спектакль «Mamluk. Сұлтан Бейбарыс».

Султан Бейбарыс вошел в историю как выдающийся правитель своего времени и объединитель Мамлюкского государства. Он укрепил Египет и способствовал его стабильности. Спектакль, созданный в жанре саундрамы, рассказывает о жизненном пути Султана Бейбарыса, его военных подвигах и мудрых решениях в управлении государством.

В постановке сочетаются звуковые и хореографические решения, этно-фольклорные мотивы и сценические элементы, передающие дух военной эпохи. Благодаря режиссерским решениям в спектакле раскрываются не только воинский образ исторической личности, но и его человеческие качества.

Одной из новинок XI сезона стала премьера спектакля «Қорлан», которая состоялась 26 и 27 сентября.

«Қорлан» — новая сценическая постановка, в основу которой легла история любви известного певца и акына Естая и легендарной Қорлан. При этом спектакль не ограничивается любовной историей и затрагивает темы судьбы народа, исторической памяти, женской судьбы, а также стойкости и силы духа.

Образ Қорлан в постановке выходит за рамки судьбы одного человека и становится собирательным образом, передающим судьбы и голоса казахских женщин, матерей, жен и дочерей. Через ее историю в спектакле отражены трагедия голода, последствия политических репрессий и тяжелый след войны. Вместе с тем Қорлан представлена как женщина, не сломленная жизненными испытаниями и сохранившая внутреннюю стойкость.

Таким образом, театр традиционного искусства «Алатау» открыл XI театральный сезон новой премьерой, представив зрителям национальное искусство в современных сценических интерпретациях. В дальнейшем другие спектакли из репертуара театра, уже завоевавшие любовь зрителей, продолжат свою сценическую жизнь и будут представлены вниманию публики в рамках нового театрального сезона.