Более 38 тыс. услуг оказал Центр активного долголетия Алматы с начала года

С начала 2026 года в рамках проекта «Активное долголетие» городской Центр активного долголетия оказал пенсионерам более 38 тыс. услуг. Об этом сообщили в управлении занятости и социальных программ Алматы.

Проект реализуется в городе с 2022 года и направлен на поддержку людей старшего поколения, их активное участие в общественной жизни и организацию досуга.

В Алматы также действует программа «Алтын жас». В 2026 году в ее рамках трудоустроен 391 пенсионер в 157 организациях.

Продолжается поддержка ветеранских организаций. По государственному социальному заказу реализуется трехлетний проект для ветеранов.

Одним из направлений социальной поддержки остается санаторно-курортное лечение. За прошедший период текущего года этой возможностью воспользовались 472 пенсионера, наиболее нуждающихся в такой помощи.

Как отметили в управлении, в Алматы проходит месячник, посвященный Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Во всех районах города запланированы культурные и спортивные мероприятия, а также встречи с молодежью.