В Алматы с начала года собрано и утилизировано почти 60 тыс. ртутьсодержащих отходов

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Алматы ведется сбор и утилизация опасных отходов, в том числе ртутьсодержащих ламп. За девять месяцев 2026 года на утилизацию поступило около 60 тыс. таких отходов. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty». Данная компания является единственной организацией в Алматы, имеющая лицензию на утилизацию ртутьсодержащих отходов.

В прошлом году жители города и предприятия сдали на утилизацию свыше 70 тыс. ртутьсодержащих отходов. Ежегодно алматинцы передают десятки тысяч таких изделий, которые требуют отдельного сбора и специальной обработки.

В ТОО «Eco Almaty» напомнили, что ртутьсодержащие лампы относятся к опасным отходам и их нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором.

Все собранные изделия проходят утилизацию в специализированном цехе предприятия.