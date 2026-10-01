Около 180 тыс. человек посетили выставку в Токио со стендом Алматы

Алматы расширяет сотрудничество с туристическим рынком Японии

Туристические возможности Алматы презентовали на международной выставке Tourism EXPO Japan 2026, которая прошла в Токио на площадке Tokyo Big Sight. В этом году выставка объединила 1 420 экспонентов из 74 стран и 46 регионов Японии, а за четыре дня ее посетили около 180 тыс. человек. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы.

Стенд Visit Almaty работал в зоне Центральной Азии. В рамках выставки также прошел Almaty Tourism Day in Japan - отдельное мероприятие для представителей японской туристической индустрии.

Участникам рассказали об основных туристических направлениях Алматы, городской инфраструктуре и возможностях для организации поездок. Казахстанские туроператоры познакомили партнеров с маршрутами по Алматы и Казахстану и организовали встречи с представителями японского туристического бизнеса.

Представители Алматы провели более 150 деловых встреч. Переговоры состоялись с Mitsubishi Corporation, H.I.S., Japan National Tourism Organization (JNTO), Visit Seoul, Министерством туризма Мадагаскара, а также представителями японских телевизионных и медиакомпаний.

Основными темами встреч стали продвижение Алматы на японском рынке, сотрудничество с туроператорами, разработка новых туристических продуктов и информационное продвижение города.

Отдельное внимание уделили возможностям круглогодичного туризма. Участникам выставки рассказали о близости Алматы к горам и природным территориям, гастрономии, культурных объектах и возможностях для проведения деловых мероприятий.

По итогам деловой программы подписаны меморандумы о сотрудничестве с японскими партнерами. Они предусматривают обмен информацией и опытом, развитие профессиональных контактов и проработку совместных проектов в сфере туризма.