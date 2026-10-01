Олимпийский чемпион Ли Нин посетил спортивную школу Алматы

Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва №9 в Алматы посетил трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Ли Нин. Об этом сообщили в управлении спорта Алматы.

Встреча прошла в тренировочном зале школы. Воспитанники подготовили показательные выступления и продемонстрировали элементы спортивной гимнастики. Ли Нин ознакомился с подготовкой юных спортсменов и понаблюдал за их тренировкой.

Обращаясь к воспитанникам школы, олимпийский чемпион пожелал им не останавливаться на достигнутом, продолжать тренировки и последовательно двигаться к своим спортивным целям. После выступлений ребята получили автографы знаменитого гимнаста.

Во время визита Ли Нин также пообщался с представителями СМИ и ответил на вопросы о спорте и своей профессиональной карьере.

Ли Нин - один из самых известных китайских гимнастов. На Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе он завоевал сразу шесть медалей, в том числе три золотые, став одним из самых успешных гимнастов тех Игр.

Для юных алматинских спортсменов встреча стала возможностью лично пообщаться с олимпийским чемпионом и увидеть спортсмена, чьи результаты вошли в историю мировой гимнастики.