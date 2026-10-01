Талгат Ахметов назначен руководителем управления развития общественных пространств Алматы

Руководителем управления развития общественных пространств Алматы с 29 сентября текущего года назначен Талгат Ахметов. С апреля 2026 года он занимал должность заместителя руководителя данного ведомства, далее был назначен врио руководителя управления.

Талгат Ахметов родился 16 июля 1990 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева, Казахстанско-Американский свободный университет. Имеет образование в сфере приборостроения, экономики, юриспруденции и строительства.

Трудовую деятельность начал в 2011 году. В разные годы работал в частном секторе, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, государственного имущества и архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области.

С 2018 по 2021 год возглавлял отдел государственной архитектурно-строительной инспекции управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области, затем занимал должность заместителя руководителя этого управления.