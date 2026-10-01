Берик Солтанбаев назначен руководителем управления предпринимательства и инвестиций Алматы

Управление предпринимательства и инвестиций Алматы с 29 сентября текущего года возглавил Берик Солтанбаев, ранее занимавший должность заместителя акима Ауэзовского района Алматы.

Берик Солтанбаев родился 28 апреля 1990 года в Алматинской области. Окончил Казахстанский многопрофильный институт «Парасат», Международную образовательную корпорацию, Казахский национальный аграрный университет и Университет Нархоз. Имеет образование в сфере строительства, техники и технологий, права и делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2008 году. В разные годы работал в частном секторе, Алматинском городском филиале НДП «Нұр Отан», КГУ «Қоғамдық келісім», аппарате акима Медеуского района Алматы.

С 2017 по 2018 год возглавлял отдел по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района, с октября 2018 года по июнь 2022 года занимал должность заместителя акима Медеуского района. С июня 2022 года по июнь 2024 года руководил управлением предпринимательства и инвестиций Алматы, а с 6 мая текущего года работал заместителем акима Ауэзовского района.