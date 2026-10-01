Руководителем управления по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне Алматы назначен Айдос Нурлыбаев. К исполнению обязанностей он приступил 29 сентября 2026 года.

Айдос Нурлыбаев родился 28 августа 1973 года в Алматинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, Университет «Туран» и Казахский национальный аграрный исследовательский университет. По образованию – инженер-металлург, юрист, имеет степень в области делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1993 году. В разные годы работал в частном секторе, экологической инспекции Алматы, а также в аппарате акима Медеуского района.

С 2013 по 2015 год работал советником-координатором акима Медеуского района по вопросам местного самоуправления. С 2015 по 2017 год занимал должности в отделе социальной сферы аппарата акима района, а с мая 2017 года возглавлял этот отдел.

С 16 мая 2019 года по 28 сентября 2026 года Айдос Нурлыбаев занимал должность заместителя акима Медеуского района Алматы.